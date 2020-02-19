2020/02/19 | 06:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟ المستقلة /تلاحق شائعات الانفصال والزواج والطلاق كثير من المشاهير مؤخرا، صورة واحدة كفيلة بأن تطلق سيلا من الأنباء المزيفة، وهو ما حدث في الساعات الماضية، بنشر صورة للفنانة نبيلة عبيد، مع المغني الشعبي عبدالباسط حمودة.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقوة، صورة تظهر فيها نبيلة عبيد، جالسة قبالة […]

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