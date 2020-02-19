2020/02/19 | 06:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح..لماذا؟ المستقلة / تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج ظهر جلياً بفيديو نشره برنامج ET بالعربي تظهر إليسا أثناء تأديتها إحدى أغنياتها، حيث صرخت على المسرح وطلبت عدم تواجد اي شخص في الكواليس بإستثناء المصوّرين وذلك بعدما عمد أحدهم إلى التواجد خلفها.وكشفت إليسا عن موعد صدور ألبومها […]

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