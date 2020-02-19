2020/02/19 | 06:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت ترفض العفو عن النائب المسيء للسعودية المستقلة / رفض مجلس الأمة الكويتي اقتراحات العفو عن النائب السابق عبد الحميد دشتي، وذلك بسبب إساءته للمملكة، حيث صدرت أحكام غيابية ضده بالسجن لمدة 65 سنة.كما رفض المجلس أيضا العفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011، وهم نواب سابقون ونشطاء سياسيون، تم إصدار أحكام بسجنهم، بالإضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت ترفض العفو عن النائب المسيء للسعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت ترفض العفو عن النائب المسيء للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).