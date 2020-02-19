2020/02/19 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت..منع وزيرين سابقين من السفر المستقلة / أصدرت السلطات الكويتية، الثلاثاء، قرارا بمنع وزيرين سابقين من السفر خارج البلاد.وذكرت “القبس” الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الكويتية تلقت كتاباً من محكمة الوزراء يوم أمس، يفيد بأنه تم: “إصدار منع سفر على وزير الداخلية السابق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين، وذلك ضمن […]

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