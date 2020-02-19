داعش يشن هجوما على القوات العراقية في ناحية جلولاء

2020/02/19 | 07:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان تنظيم داعش شن هجوما على الجيش العراقي في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة ديالى.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان عناصر من التنظيم المتشدد قصفوا في وقت متأخر من ليلية امس بقذائف الهاون سيطرة امنية للجيش في المدخل الجنوبي للناحية.

واضاف المصدر ان عناصر قوات الجيش المتواجدين هناك دخلوا في حالة تأهب، هذا ولم يُعلم اذا ما اسر الهجوم عن خسائر بشرية.

اصيب 4 عناصر من حشد كركوك خلال هجوم لتنظيم داعش في ناحية الرشاد التابعة للمحافظة المتنازع عليها بحسب ما افادته خلية الاعلام الامني امس الثلاثاء.

وكان عناصر من داعش هاجموا مساء الثلاثاء قرية في قضاء دبس بكركوك، وفتح النار على الاهالي مما ادى لمقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين.

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