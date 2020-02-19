كتائب حزب الله: الاستعدادت لمواجهة الأميركيين اكتملت

2020/02/19 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن لقاءات عقدت في قم وبغداد بين قادة فصائل المقاومة العراقية لمناقشة اخراج القوات الأميركية من ال...

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