2020/02/19 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تعلن إصابة مواطن بكورونا المستقلة / أعلنت قطر الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “فيروس كورونا” لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما.وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية […]

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