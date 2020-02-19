وفد من صندوق النقد الدولي يزور لبنان هذا الأسبوع

2020/02/19 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس يوم الثلاثاء إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير شباط للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية‭‭‭ ‬‬‬.

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن ”الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان...



وتقييم‭‭‭ ‬‬‬التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات‭‭‭ ‬‬‬الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد‭‭‭ ‬‬‬بوجه عام“.

وقال رايس إن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

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