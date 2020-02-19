2020/02/19 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : شتائم وتهديد..فضيحة جديدة لمجلس الأمة الكويتي المستقلة /تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة لفضيحة مشاجرة مجلس الأمة بالكويت .وتحوّلت جلسة مناقشة قانون العفو الشامل اليوم في مجلس الأمة بالكويت إلى أحداث دراماتيكية ، وشهدت تلاسناً وتشابكاً بالأيدي بين نواب، واختلط فيها الشحن السياسي والطائفي.وتبادل النواب الشتائم حيث قال […]

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