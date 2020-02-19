2020/02/19 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو: صيني بصق داخل مصعد لنقل كورونا وتوفى في الصين المستقلة /يستمر ظهور مقاطع الفيديو لأشخاص صينيون يحاولون نقل الفيروسات إلى الأشخاص الغير مصابون بالفيروس حيث ظهرت صوراً ومقاطع فيديو لأشخاص في الصين يقومون بالبصق في الأماكن العامة ويبصقون على الجدران وعلى المصاعد وعلى الأطباء وغيرهم الكثير الذين انتشرت لهم مقاطع فيديو في الوقت الذي […]

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