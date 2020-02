2020/02/19 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للمرة الثانية، تعرض المسعف العراقي إبراهيم حسين شقيق الفنانة العراقية والممثلة آلاء حسين، للخطف على يد الميلشيات من ساحة التحرير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسعف الشاب وهو مختطف، وأكدوا أن مجموعة من عناصر الميلشيات اختطفته من الساحة وقامت بتعذيبه وإرسال صوره إلى عائلته للضغط عليهم لدفع فدية مالية.





وأشار ناشطون إلى تطور عمليات الخطف، فالميليشيات تقوم ببتعذيب المختطفين وتصويرهم، وإرسال صورهم إلى أسرهم.

وطالب مغردون عراقيون قوات الأمن ورئيس الوزراء السابق والمكلف، بسرعة التحرك وإنهاء هذه الفوضى الأمنية.

الممثلة آلاء حسين، أكدت من جانبها، على حسابها على موقع "إنستغرام" خبر الاختطاف وقالت إن العائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية، وكتبت: "الى كل الاهل و الاصدقاء والزملاء والصحفيين شكراً للتواصل و اعتذر عن الرد او التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة".

وكانت حسين قد قالت سابقاً إنها تتعرض هي وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهم المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.

ومنذ اندلاع الثورة العراقية في أكتوبر الماضي، تحاول ميلشيات الأحزاب وفي مقدمتها ميليشا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إرهاب النشطاء لمنعهم من التظاهر، سواء عن طريق الاغتيالات، أو اختطافهم وتعذيبهم.

وكان آخر الحوادث اختطاف الناشط السياسي الملقب بـ"مهاوي".

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت السلطات العراقية إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق ممثلة عراقية.. اختطاف مسعف من ساحة التحرير ببغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق ممثلة عراقية.. اختطاف مسعف من ساحة التحرير ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).