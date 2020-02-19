2020/02/19 | 08:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت نشاطات منفذ مهران الحدودي /غرب ايران/ مع العراق لتنقل زوار العتبات المقدسة بين البلدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف نشاطات منفذ مهران الحدودي مع العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف نشاطات منفذ مهران الحدودي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).