عدنان كريم - المرجع الشیعي و النظام السیاسي القائم في العراق: توأمان

2020/02/19 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_كريم أصبحت الدی-;-مقراطی-;-ة في نسختها العراقی-;-ة لعبة مقززة في بازار السی-;-اسة لی-;-س في داخل البلاد بل و في عموم المنطقة.فبعد شهور من حرکة إحتجاجی-;-ة عارمة مطالبة بصوت هادر برحی-;-ل رئی-;-س الوزراء عادل عبدالمهدي ، لم ترد السلطة إلا بعد مطالبة المرجع الشی-;-عي علي السی-;-ستاني بإستقالته في ٢-;-٩-;- نوڤ-;-مبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- حی-;-ث سارع عبدالم......

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