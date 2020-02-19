جواد بشارة - لعبة توزيع جوائز الأوسكار وفيلم الطفيلي الذي حصد ستة منها

2020/02/19 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة من هي القوة المزعزعة للاستقرار؟فيلم "الطفيلي" ولعبة توزيع جوائز الأوسكارد.جواد بشارة- باريس / خاصاستحوذ فيم " الطفيلي Parasite للمخرج الكوري بونغ جوون هو على ست جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم، وحقق ما أسمته الصحافة ووسائل الإعلام بالنصر التاريخي بعد فوز مخرجه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.وهو أمر استثنائي في تاريخ الجوائز والمهرجانات يعزى لعدة عوامل منها ما يتعلق بهوليود و......

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