2020/02/19 | 08:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "العفو الدولية" تعلن عدد ضحايا المظاهرات منذ بدء احتجاجات العراق

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