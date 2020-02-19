2020/02/19 | 08:58 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يعلن استئناف رحلات الطيران الالمانية والفرنسية في الاجواء العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 08:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن استئناف رحلات الطيران الالمانية والفرنسية في الاجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن استئناف رحلات الطيران الالمانية والفرنسية في الاجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).