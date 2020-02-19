2020/02/19 | 08:58 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو تطالب بعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة لمناقشة تلاعب واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 08:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تطالب بعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة لمناقشة تلاعب واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تطالب بعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة لمناقشة تلاعب واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).