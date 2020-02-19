روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة

2020/02/19 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا، انه “طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين […]

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