2020/02/19 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تحترم الدور الدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، الأربعاء (19 شباط 2020)، بياناً بشأن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الى بغداد.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أ

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وذكر حرب، في بيان توضيحي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "ال

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