2020/02/19 | 09:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعو الحكومة العراقية الى وضع حد 'للممارسات الإجرامية' ضد المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعو الحكومة العراقية الى وضع حد 'للممارسات الإجرامية' ضد المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).