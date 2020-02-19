وزير العدل الأميركي يبلغ مقربين منه عزمه الاستقالة

2020/02/19 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير العدل الأميركي ويليام بار، اليوم الأربعاء، أشخاصاً مقربين منه أنه يفكر في الاستقالة.

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