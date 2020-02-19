قوى العدوان تنقض اتفاق السويد وتشن حربا بالحديدة

2020/02/19 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ عضو لجنة التنسيق المشتركة في اليمن اللواء محمد القادري، ما حصل أمس الثلاثاء من قبل قوى العدوان في الدريهمي بمحافظة الحديدة بـ “الحرب”.وقال اللواء القادري “تم التصدي لزحف على مواقعنا في مدينة الدريهمي ولا زالت جثثهم موجودة في أرض المعركة وفي إدارة أمن الدريهمي، مضيفا، ان “كانت الأمم المتحدة غير قادرة على ضبط […]

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