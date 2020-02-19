مسرور بارزاني: هُزم داعش لكنه لم ينته

2020/02/19 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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