يا بركة الله وسيفه .. لن تسقط رايتكم

2020/02/19 | 09:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامر حسون بركان بشريٌّ متلاطم ، جموع غفيرة لا تحصى.وقفت العيون حائرة عاجزة عن رصد ما يجري من حولها وفقدت العدسة القدرة على التقاط الصور والمشاهدلم ار مشهدا جنائزيا مثله ولن أرىكان شيئا عجيبا لا تصدقه العيون ولا تقدر على استيعابهنساءً رجالا شيبا شبابا اطفالا ورضعا،على الاقدام وبدونها محمولين على مقاعد المعاقين ومتكئين على عكازات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يا بركة الله وسيفه ..



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