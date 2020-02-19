نادية حرحش - التطبيع مع الاحتلال والقطيعة مع الشعب!

2020/02/19 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_حرحش بين صور لمسؤولين سابقين وحاليين، وبين خارطة لفلسطين أوسلو على غلاف نشرة لجامعة فلسطينية، كان الضجيج المصاحب للغضب الشعبي من الموقفين كمن يصيح في فراغ لا تكون محصلته سوى صدى لصوت يتبخّر في الفضاء الشاسع.لم يعد يعرف الفلسطيني كيف يتحكم بلجام غضبه.فنحن مع أو ضد؟ هل ما يجري يخدم أم يسيء؟ هل نحن في صدد إعلان مقاطعة أو إعلان مقايضة؟ هل نحن في هجمة ضد التطبيع أم بموالاة من أجله؟ه......

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