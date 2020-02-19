2020/02/19 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لما نشر في الاونة الأخيرة على قنوات التواصل الاجتماعي ولكثرة الاستفسارات و الاتصالات حول عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي و بناءً على توجيهات السيد رئيس الهيأة بمتابعة إنجاز عودة المفسوخة عقودهم مع الجهات ذات العلاقة و بالتواصل مع اللجنة ١٠٧ و وزارة المالية ؛ وحسب ما جاء باللقاء الاخير مع الشيخ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الادارة المركزية للحشد الشعبي توضح حول عودة المفسوخة عقودة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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