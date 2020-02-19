اليابان تبدأ بإخلاء السفينة السياحية الموبوءة بكورونا

2020/02/19 | 09:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بدأت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، عملية إخراج ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الراسية قبالة شواطئها بعد حجر صحي دام 14 يوما، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد بين المئات من ركابها.

وستشمل العملية كل المسافرين الذين أظهرت فحوصهم الطبية عدم إصابتهم بالفيروس ولا تبدو عليهم أعراض الإصابة بالمرض.

وسيتم إخراج نحو 500 من ركاب السفينة السياحية خلال الساعات المقبلة، بينما ستستغرق العملية برمتها عدة أيام، بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية.

وقال أحد هؤلاء الركاب، وهو ياباني يبلغ من العمر 77 عاماً، للصحفيين لدى نزوله من السفينة "أنا سعيد..



أريد أن أخلد للراحة".

وأضاف رداً على سؤال عن إقامته على متن السفينة "كانت مريحة..



أشعر بأنني على ما يرام"، مشيراً إلى أنه سيستقل وسائل النقل المشترك للعودة إلى منزله.

والسفينة السياحية الراسية في ميناء يوكوهاما في ضاحية طوكيو تشهد منذ مطلع شباط الجاري تزايداً مطّرداً في أعداد المصابين على متنها بالفيروس التنفّسي الخطير.

وكانت السفينة دايموند برنسيس تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سُجلت إصابة راكب عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الاول الماضي في مدينة ووهان في وسط الصين.

وأدى ذلك إلى فرض حجر صحي على السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أُنزل المصابون من السفينة ونُقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصاً لمكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، أمس الثلاثاء، إن 88 شخصا آخر جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للفيروس ليصل عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 542 شخصا.

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