2020/02/19 | 09:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني في الديوانية يستعد لاجراء تفجير مسيطر عليه ظهر اليوم لمخلفات حربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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