2020/02/19 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساكو يشارك في اجتماع اساقفة البحر المتوسط في ايطاليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكو يشارك في اجتماع اساقفة البحر المتوسط في ايطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساكو يشارك في اجتماع اساقفة البحر المتوسط في ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).