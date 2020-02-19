2020/02/19 | 09:22 - المصدر: الغد برس

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امريكا تكشف تفاصيل زيارة مساعد وزير الخارجية للعراق وتدعو لإيقاف

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امريكا تكشف تفاصيل زيارة مساعد وزير الخارجية للعراق وتدعو لإيقاف العنف ضد المتظاهرين

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