البرلمان يفتتح فصله التشريعي المقبل بالاتفاقية الصينية

2020/02/19 | 09:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

منَ المؤمل ان يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الجديد بمناقشة الاتفاقية العراقية الصينية.

وبحسب ما نقلته جريدة "الصباح"، شبه الرسمية، عن عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي، قولها ان "مجلس النواب طالب الحكومة بإرسال نسخة من الاتفاقية الصينية من أجل عرضها على اللجان النيابية المختصة".

واشارت إلى أن "جميع الاتفاقيات مع أي دولة لا بد أن تشرع بقانون من قبل السلطة التشريعية".

وأضافت العقيلي ان "الاتفاقية لا بد من تنظيمها بقانون يصدر عن السلطة التشريعية لمراقبة تنفيذها”، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الفصل التشريعي المقبل سيشهد وصول نسخة من الاتفاقية إلى مجلس النواب من اجل مناقشتها".

يشار الى ان الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب، سيبدأ مطلع الشهر المقبل.

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