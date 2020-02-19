المقاومة تعقد اجتماعات في قم وبغداد لمناقشة اخراج القوات الامريكية من العراق

2020/02/19 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني، أن لقاءات عقدت في قم وبغداد بين قادة فصائل المقاومة العراقية لمناقشة اخراج القوات الأميركية من العراق، مشيرا الى، “أن الاستعدادات لمواجهة واشنطن اكتملت منذ سنوات”.وقال في حديث متلفز، أن “هناك تحركات تقوم المقاومة العراقية بها على الأرض لمراقبة حركة القوات الأميركية وتواجدها في البلاد، […]

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