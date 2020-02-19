الرافدين يصدر بياناً بشأن توطين رواتب عدد من وزارات ودوائر الدولة

2020/02/19 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنح...





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