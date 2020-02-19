بالصورة.. استهداف منزل ناشط في التظاهرات بالرصاص الحي شمالي ذي قار

2020/02/19 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (19 شباط، 2020) باستهداف منزل ناشط في التظاهرات بالرصاص الحي، في قض...





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