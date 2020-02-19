الرياضة النيابية تتحدث عن حقيقة المخاوف التي تهدد الكرة العراقية وتوجه نداءً للفيفا

2020/02/19 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الأربعاء (19 شباط 2020)، الاتحادين الدولي والآسيوي بكرة القدم للإسراع بتشكيل هيأة مؤقتة للاتحاد العراقي.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي لوكالة الأنباء العراقية، إن "العراق يأمل من الاتحاد الدولي والآسيوي تشكيل هيأة مؤقتة، تأخذ على عاتقها تمشية الأمور المالية والإدارية للمنتخبات الوطنية".





وأضاف أن "الرياضة العراقية بعيدة عن خطر الإيقاف لكن هنالك مخاوف فنية ربما تؤثر سلباً على الكرة العراقية"، مشيراً إلى أن "الرياضة بحاجة إلى أموال كي تسيّر عملها خصوصاً أن أغلب المنتخبات لديها استحقاقات دولية فضلاً عن المنتخب العراقي المتصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة بالضافة إلى منافسة الدوري المحلي وبالتي تلك الاستحقاقات تحتاج إلى أموال وإدارة كي تمضي".

وتحدث عليوي قائلاً بشأن انتخابات الاتحاد وإمكانية مشاركة الأعضاء السابقين في الانتخابات الجديدة أكد أنه "من حق كل شخص المشاركة في الانتخابات وتبقى هذه الأمور من صلاحيات الهيأة العامة نافياً في الوقت ذاته تدخل أو دعم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية شخصيات على حساب آخرين".

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