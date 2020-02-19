روسيا تزود “تمساحها الطائر” بصواريخ مجنحة

2020/02/19 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الطيران الحربي بروسيا أن مروحيات Ka-52M الروسية المطورة لجيش البلاد تسلحت بصواريخ مجنحة جديدة.وقالت المصادر إن “مروحيات Ka-52M القتالية الروسية الملقبة بالتمساح الطائر باتت قادرة الآن على حمل صواريخ KR المجنحة المعروفة بالـ (منتج 305)، والتي تمكنها من التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية، بما فيها تحصينات ومدرعات

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