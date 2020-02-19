مسؤول أميركي يلتقي الرئاسات العراقية الثلاثة ويندد بالعنف ضد المتظاهرين ويبلغهم رسالة واشنطن إلى المرجعية

2020/02/19 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، الأربعاء، بياناً بشأن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الى بغداد.وذكر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة في بيان تلقته “يس عراق”، أن “مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين […]

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