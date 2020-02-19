بسبب فضيحتها…فنانة مصرية شهيرة تنوي الانتحار ببث مباشر على “إنستغرام”

2020/02/19 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت الفنانة منى فاروق، ببث مباشر على “إنستغرام” بالانتحار بسبب معاناتها منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر،وأوضحت أنها قلقة من نبذ الناس والمجتمع لها رغم تظاهرهم بعكس ذلك.وأضافت فاروق، أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس في التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون تحاشيها.وذكرت أنها تعيش حاليا

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