تطورات “إيجابية” لفيروس “كورونا” واكتشاف تفاصيل عن “النوع الحميد”

2020/02/19 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في وقت أعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى ألفي حالة، الأربعاء، استمر تناقص معدل الإصابات الجديدة، في مؤشر له دلالات.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886، وتمثل الحالات المسجلة […]

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