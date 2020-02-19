الطقس.. ازدياد فرص هطول الأمطار خلال الليلة ونهار غد الخميس

2020/02/19 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نشر المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الاربعاء، توقعات الطقس في البلاد.وقال السلامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح اليوم تشير الى ازدياد فرص هطول الامطار خلال الليلة ونهار غد الخميس”.واضاف، “من المتوقع ان تتعرض معظم مدن الشمال لتساقط امطار مختلفة الشدة تمتد […]

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