الرياضة النيابية تدعو الفيفا للاسراع بتشكيل هيأة مؤقتة لاتحاد الكرة

2020/02/19 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية الاتحادين الدولي والآسيوي بكرة القدم للإسراع بتشكيل هيأة مؤقتة للاتحاد العراقي

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