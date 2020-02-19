طلبة المثنى وواسط يؤدون امتحانات نصف السنة

2020/02/19 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية المثنى، اليوم الأربعاء، توجّه أكثر من 100 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات الخاصة بنهاية الكورس الأول للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020.

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