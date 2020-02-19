الاتحاد الكردستاني: رفضنا طلبا لبرهم صالح بأن يكون القائد الاوحد

2020/02/19 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن اسباب عدم اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح...

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