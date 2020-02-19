اغنى الدول العربية حسب تقرير مصرف “كريدي سويس” السويسري :

2020/02/19 | 09:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏1- السعودية (1.5 تريليون دولار) ‏2- الإمارات (922 مليار دولار) ‏3- مصر (898 مليار دولار) ‏4- الكويت (405 مليارات دولار) ‏5- قطر (328 مليار دولار) ‏6- العراق (327 مليار دولار) […]

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