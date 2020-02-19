انتاج النفط في ليبيا يواصل الانخفاض وخسائر إغلاقات الحقول والمرافئ النفطية تتجاوز 1.7 مليار دولار

2020/02/19 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن انتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123.5 الف برميل في اليوم بحلول الثلاثاء 18 فبراير شباط.

وأضاف البيان أن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط أنابيب للنفط تجاوزت 1.7 مليار دولار.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء "الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الانتاج فورا".

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