استئناف رحلات الطيران الألمانية والفرنسية في الأجواء العراقية

2020/02/19 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، استئناف رحلات شركات الطيران الألمانية والفرنسية في الأجواء العراقية.

وأكد لعيبي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "شركات الطيران الأوربية والأجنبية والعربية ومنها الألمانية والفرنسية عاودت التحليق في سماء العراق من جديد بعد إلغاء توصية وكالة الاتحاد الأوربي لأمن الطيران كون الأجواء العراقية الأكثر أمناً واستقرارا".

وأضاف أن وزارة النقل "تحرص على أمن وسيادة الأجواء في العراق والمنطقة، كما أنها تحرص أيضاً على توفير أفضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لأجواء العراق".

ولفت إلى أن الوزارة "في طور فتح ممرات جوية جديدة وتقليل الفصل بين الطائرات لاستيعاب الزخم الكبير الحاصل للطائرات العابرة سماء العراق مؤكدآ أن شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت أن تجدد كسب ثقة شركات الطيران الأوربية ومعاودة تحليقها عبر الأجواء العراقية مجددا".

يذكر أن شركات الطيران الهولندية والنرويجية سبق أن استأنفت رحلاتها فوق الأجواء العراقية مطلع الشهر الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن الطيران بالحذر من استخدام سماء العراق في ٨ و١١ من شهر كانون الثاني المنصرم عقب الأحداث الأخيرة في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أن وكالة الاتحاد الأوربي لأمن الطيران قد تراجعت عن قرارها في ٢٤ من الشهر ذاته بعد تقييم أخر المعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية فوق الفضاء العراقي التي أثبتت أن سماء العراق آمنة ومستقرة.

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