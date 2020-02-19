2020/02/19 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددتْ محافظة بغداد الاسبوع الحالي، موعدا نهائيا لقيام مديريات التربية بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين من اجل تثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدة أن المديريات التي ستتأخر في عملية التعاقد، ستتحمل التبعات القانونية في عرقلتها تنفيذ قرار حكومي.وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المحافظة اولت ملف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديريات التربية في بغداد تتعاقد مع المحاضرين المجانيين لتثبيتهم على الملاك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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