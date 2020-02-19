2020/02/19 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤونِ الاجتماعية، الاربعاء، عن عزمها انشاء مطبعة للغة (برايل) للمكفوفين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة بالوزارة عصام عبد اللطيف في بيان تلقته وكالة صدى، ان وزارته “تباحثت مع عدد من المنظمات الدولية الفاعلة بمجال رعاية المكفوفين من اجل انشاء مطبعة بلغة (برايل) التي ستخدم عددا كبيرا من الشريحة المذكورة”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعتزم انشاء مطبعة خاصة بلغة (برايل) للمكفوفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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