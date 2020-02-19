الشرطة يخسر امام الوجدة ولاعب اماراتي ينتقد ارضية ملعب اربيل

2020/02/19 | 09:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأسطورة الإماراتية اسماعيل مطر ولاعب الوحدة الاماراتي ارضية ملعب فرانسو حريري في أربيل بصورة له على موقع الانستغرام. ونشر مطر صورة لحذاء اللعب الخاص به وهو مغطى بالطين بسبب ارضية […]

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