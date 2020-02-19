توقعات الطقس.. هطول الامطار بمستويات مختلفة في البلاد

2020/02/19 | 09:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنشر المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الاربعاء، توقعات الطقس في البلاد.وقال السلامي في منشور على "فيسبوك"، ان "تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح اليوم تشير الى ازدياد فرص هطول الامطار خلال الليلة ونهار غد الخميس".واضاف، "من المتوقع ان تتعرض معظم مدن الشمال لتساقط امطار مختلفة الشدة تمتد لتشمل اغلب مناطق الوسط والغربية".وتابع، كما تشير التوقعات الى "فرص لهطول امطار معتدلة تطال مدن البصرة وميسان واقصى الجنوب تكون غزيرة في مدينة العمارة"، مبيناً، "اما باقي المناطق فأجوائها غائمة جزئيا واحيانا غائمة مع فرص زخات خفيفة متفرقة".

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